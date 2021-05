These Samsung smartphones will be eligible for Android 12 update

Samsung's smartphones will probably get the latest version of the operating system in early 2022, along with the next iteration of its custom One UI skin. If the company sticks to the same schedule as last year, it will open UI 4.0 developer beta sometime in August.





SamMobile While we wait for Samsung's Android 12 rollout,has compiled a list of devices that will be eligible for the upgrade. It's based on the company's Android update policy. For some devices, Android 12 would be the last operating system update.

These Samsung smartphones will get Android 12

Galaxy S series

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (Last OS update)

Galaxy S10 (Last OS update)

Galaxy S10+ (Last OS update)

Galaxy S10e (Last OS update)

Galaxy S10 Lite Galaxy Note series

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Last OS update)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – Last OS update)

Galaxy Note 10 Lite Galaxy Z series

Galaxy Fold (LTE/5G – Last OS update)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G Galaxy A series

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (Last OS update)

Galaxy A01 (Last OS update)

Galaxy A11 (Last OS update)

Galaxy A31 (Last OS update)

Galaxy A41 (Last OS update)

Galaxy A21 (Last OS update)

Galaxy A21s (Last OS update)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (Last OS update)

Galaxy A02s (Last OS update)

Galaxy A12 (Last OS update)

Galaxy A32

Galaxy A32 5G Galaxy M series

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s (Last OS update)

Galaxy M02 (Last OS update)

Galaxy M21 (Last OS update)

Galaxy M21s (Last OS update)

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (Last OS update)

Galaxy M51 (Last OS update)

Galaxy M31s (Last OS update) Galaxy F series

Galaxy F41 (Last OS update)

Galaxy F62

Galaxy F02s (Last OS update)

Galaxy F12

Galaxy Xcover series

Galaxy Xcover Pro (Last OS update)

Galaxy Xcover 5

Samsung tablets expected to get Android 12

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Last OS update)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (Last OS update)

Galaxy Tab A7 (Last OS update)

Galaxy Tab Active 3 (Last OS update)

Google recently unveiled Android 12 and the beta is now open to Pixel smartphones ( Pixel 3 and up), and select phones from Asus, Vivo, Xiaomi, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, and ZTE. It's still not available for Samsung Galaxy smartphones, which are amongst the best Android handsets around.