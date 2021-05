AT&T 3G network shutdown: Will your phone still work or do you need a new one

3G networks across the US are going to shut down sooner or later. In fact, the process has been delayed due to miscommunication issues, while carriers have been trying to get the word out - some people will need to upgrade their old device.





Now, AT&T has made it much easier for those who were on the fence. You can access a long list (first spotted by XDA ) that shows exactly which phones will keep working after the 3G networks are shut down. If your device isn't on the list, you probably need to upgrade. It's important to say that you have plenty of time - AT&T's 3G network isn't shutting down until February 22, 2022.





The good news is there are plenty reasons to upgrade your old phone. Modern devices have much improved cameras, battery life, and they are overall much more future-proof. Don't believe us? Check out the best AT&T phones to buy in 2021 to see for yourself.

Which phones will work on AT&T after the 3G shutdown

Apple





iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2016)

iPhone SE (2020)

Samsung









Google Pixel

Google Pixel 5 (GD1YQ)

Google Pixel 4a 5G (G025E)

Google Pixel 4a

Google Pixel 4XL

Google Pixel 4

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 2XL

Google Pixel 2

LG









OnePlus

OnePlus Nord N10 (BE2026)

OnePlus Nord N100 (BE2011, BE2013, BE2029)

OnePlus 9 5G (LE2115)

OnePlus 9 Pro 5G (LE2125)

OnePlus 8 5G (IN2010, IN2015)

OnePlus 8 5G UW (IN2019)

OnePlus 8 (IN2011, IN2013, IN 2017)

OnePlus 8T (KB2000, KB2001, KB2005)

OnePlus 8 Pro (IN2021, IN2023, IN2025)

OnePlus 7T (HD1905)

OnePlus 7 Pro (GM1917)

OnePlus 6T (A6013)

Motorola





Alcatel





A3X (A600DL)

A3 (A509DL)

A1X (A508DL)

A1 (A507DL)

AXEL (5004R)

Go Flip 3 (A406DL)

idealXTRA (5059R)

idealXCITE/ CameoX (5044R)

IDEAL (4060A)

INSIGHT (5005RC)

OneTouch Allura (5056O)

ONYX (5008R)

QUICKFLIP (4044C)

SMARTFLIP (4052R, 4052C)

TETRA (5041C, 5041CC)

T1 Lite (T770B)

T1 Pro (T799B)

VOLTA (5002R)

ASUS





ROG Phone 3 and newer

AT&T





AXIA (QS5509A)

Calypso (318AA)

Cingular Flip IV

Cingular Flip 2 (4044O)

Cingular Flip (Q28A)

Fusion Z (V340U)

Maestro Plus (V350U)

Maestro (U202AA, V340U)

Motivate (V341U)

Radiant Core (U304AA)

Radiant Max (U705AA)

BlackBerry





KEYone (BBB100-1)

Priv (STV100-1)

Cricket





Icon (U304AAC)

Influence (V350C)

Vision (QS5509AC)

Wave (FTU18A00QW)

Essential Phone





Essential PH-1



Huawei





Ascend XT2 (H1711)

Ascend XT (H1711)

Kyocera





DuraForce Pro 2 (E6920)

DuraForce Pro (E6820)

DuraForce (E6560)

DuraForce XD (E6790)

Dura XE (E4710)

Dura XR (E4830)

Microsoft

Lumia 950

Lumia 640 XL

Surface Duo (1930)

Nokia

Nokia 3.1.A (TA1140)

Nokia 3.1.C (TA1141)

Nokia 3.1 Plus (TA1124)

Nokia C2 Tennen (TA1226)

Nokia C2 Tava (TA1218)

Nokia C5 Endi (TA1222)

Nokia Lumia 830

Nokia 6300 4G (TA-1324)

Pepperl+Fuchs

Smart Ex-02 ROW

Punkt

MP 02

RED

Hydrogen One – (H1A1000/H1T1000)

Sonim

XP8 (XP8800)

XP7 (XP7700)

XP5s (XP5800)

XP3 (XP3800) Sony

Xperia 5 II (XQ-AS62)

Xperia1 II (XQ-AT51)

Xperia PRO (XQ-AQ62) Teracube

2E (TR20072EQ) TCL

TCL 10 SE (T766S)

TCL 10 Pro (T799B)

TCL 10L (T770B)

TCL 20S (T7730) ZTE

Avid 579 (Z5156CC)

Blade Spark (Z971)

Maven 2 (Z831)

Maven 3 (Z835)

Zmax 10 (Z6250CC)

