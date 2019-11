How to download Disney+ shows and movies for offline viewing

Disney Plus movies and TV shows list at launch



Disney+ Star Wars universe



LEGO Star Wars: All-Stars (2018)



Star Wars Resistance (2018)



Rogue One: A Star Wars Story (2016)



Star Wars: The Force Awakens (2015)



LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures (2016)



LEGO Star Wars: Droid Tales (2015)



LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles (2014)



Star Wars Rebels (2014)



Star Wars: The Clone Wars (2008)



Star Wars: Revenge of the Sith (2005)



Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy (2004)



Star Wars: Attack of the Clones (2002)



Star Wars: The Phantom Menace (1999)



Star Wars: Return of the Jedi (1983)



Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)



Star Wars: A New Hope (1977)



Disney+ Marvel comics



Marvel’s Hero Project (2019)



Captain Marvel (2019)



Marvel Rising: Secret Warriors (2018)



Inhumans (2017)



Spider-Man – Series (2017)



Guardians of the Galaxy – Series (2015)



Ant-Man (2015)



Avengers: Age of Ultron (2015)



Guardians of the Galaxy (2014)



Marvel Studios: Assembling a Universe (2014)



Thor: The Dark World (2013)



Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. (2013)



Avengers Assemble (2013)



Iron Man 3 (2013)



Ultimate Spider-Man (2012)



The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes (2010)



Wolverine and the X-Men (2009)



Iron Man: Armored Adventures (2008)



Iron Man (2008)



Fantastic Four: World’s Greatest Heroes (2006)



X-Men: Evolution – Series (2000)



The Avengers: United They Stand (1999)



Spider-Man Unlimited – Series (1999)



Silver Surfer (1998)



The Incredible Hulk – Series (1996)



Spider-Man – Series (1994)



Fantastic Four (1994)



Iron Man – Series (1994)



X-Men – Series (1992)



Spider-Man and His Amazing Friends (1981)



Spider-Man – Series (1981)



Spider-Woman (1979)



Disney+ Pixar movies



Finding Dory (2016)



The Good Dinosaur (2015)



Inside Out (2015)



Monsters University (2013)



Brave (2012)



Cars 2 (2011)



Toy Story 3 (2010)



WALL•E (2008)



Ratatouille (2007)



Cars (2006)



The Incredibles (2004)



Finding Nemo (2003)



Monsters, Inc. (2001)



Toy Story 2 (1999)



A Bug’s Life (1998)



Toy Story (1995)



Disney+ movies



Noelle (2019)



Dumbo (2019)



Pete’s Dragon (2016)



The BFG (2016)



Zootopia (2016)



Big Hero 6 (2014)



Muppets Most Wanted (2014)



Saving Mr. Banks (2013)



Frozen (2013)



Wreck-It Ralph (2012)



The Muppets (2011)



Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)



TRON Legacy (2011)



Tangled (2010)



Secretariat (2010)



Waking Sleeping Beauty (2010)



Diary of a Wimpy Kid (2010)



Alice in Wonderland (2010)



Avatar (2009)



The Princess and the Frog (2009)



(2008)



High School Musical 3: Senior Year (2008)



The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)



National Treasure: Book of Secrets (2007)



Dan in Real Life (2007)



The Game Plan (2007)



Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007)



Meet the Robinsons (2007)



The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006)



Flicka (2006)



Invincible (2006)



Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)



Garfield: A Tail of Two Kitties (2006)



The Wild (2006)



The Shaggy Dog (2006)



Eight Below (2006)



The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)



Chicken Little (2005)



The Greatest Game Ever Played (2005)



Valiant (2005)



Herbie: Fully Loaded (2005)



Ice Princess (2005)



Millions (2005)



The Pacifier (2005)



Aliens of the Deep (2005)



The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)



America’s Heart and Soul (2004)



Sacred Planet (2004)



Home on the Range (2004)



Confessions of a Teenage Drama Queen (2004)



Miracle (2004)



The Young Black Stallion (2003)



The Haunted Mansion (2003)



Brother Bear (2003)



Deep Blue (2003)



Freaky Friday (2003)



Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)



The Lizzie McGuire Movie (2003)



Piglet’s Big Movie (2003)



Treasure Planet (2002)



The Santa Clause 2 (2002)



Tuck Everlasting (2002)



The Country Bears (2002)



Lilo & Stitch (2002)



The Rookie (2002)



Snow Dogs (2002)



The Princess Diaries (2001)



Atlantis: The Lost Empire (2001)



The Emperor’s New Groove (2000)



102 Dalmatians (2000)



Remember the Titans (2000)



The Kid (2000)



Dinosaur (2000)



Whispers: An Elephant’s Tale (2000)



The Tigger Movie (2000)



Fantasia 2000 (2000)



Inspector Gadget (1999)



10 Things I Hate About You (1999)



Doug’s 1st Movie (1999)



My Favorite Martian (1999)



Mighty Joe Young (1998)



I’ll Be Home for Christmas (1998)



The Parent Trap (1998)



Mulan (1998)



Meet the Deedles (1998)



Flubber (1997)



Hercules (1997)



Honey, We Shrunk Ourselves (1997)



Jungle 2 Jungle (1997)



That Darn Cat (1997)



101 Dalmatians (1996)



First Kid (1996)



Jack (1996)



Kazaam (1996)



The Hunchback of Notre Dame (1996)



James and the Giant Peach (1996)



Muppet Treasure Island (1996)



Tom and Huck (1995)



Frank and Ollie (1995)



A Kid in King Arthur’s Court (1995)



Operation Dumbo Drop (1995)



Pocahontas (1995)



While You Were Sleeping (1995)



A Goofy Movie (1995)



Tall Tale (1995)



Heavyweights (1995)



The Santa Clause (1994)



Camp Nowhere (1994)



The Lion King (1994)



Thumbelina (1994)



Blank Check (1994)



Iron Will (1994)



Sister Act 2: Back in the Habit (1993)



The Three Musketeers (1993)



The Nightmare Before Christmas (1993)



Hocus Pocus (1993)



Rookie of the Year (1993)



Life With Mikey (1993)



The Sandlot (1993)



The Adventures of Huck Finn (1993)



The Muppet Christmas Carol (1992)



Aladdin (1992)



Honey, I Blew Up the Kid (1992)



Sister Act (1992)



Newsies (1992)



Beauty and the Beast (1991)



The Rocketeer (1991)



Shipwrecked (1991)



White Fang (1991)



Three Men and a Little Lady (1990)



The Rescuers Down Under (1990)



Ducktales: The Movie, Treasure of the Lost Lamp (1990)



The Little Mermaid (1989)



Cheetah (1989)



Turner & Hooch (1989)



Honey, I Shrunk the Kids (1989)



Oliver & Company (1988)



Who Framed Roger Rabbit (1988)



Willow (1988)



Three Men and a Baby (1987)



Benji the Hunted (1987)



Flight of the Navigator (1986)



The Great Mouse Detective (1986)



One Magic Christmas (1985)



The Journey of Natty Gann (1985)



The Black Cauldron (1985)



Return to Oz (1985)



TRON (1982)



The Fox and the Hound (1981)



The Great Muppet Caper (1981)



The Muppet Movie (1979)



Pete’s Dragon (1977)



The Rescuers (1977)



The Many Adventures of Winnie the Pooh (1977)



Robin Hood (1973)



Bedknobs and Broomsticks (1971)



The Aristocats (1970)



The Love Bug (1969)



The Jungle Book (1967)



That Darn Cat! (1965)



The Sound of Music (1965)



Mary Poppins (1964)



The Sword in the Stone (1963)



The Parent Trap (1961)



The Absent-Minded Professor (1961)



101 Dalmatians (1961)



Swiss Family Robinson (1960)



Pollyanna (1960)



The Shaggy Dog (1959)



Sleeping Beauty (1959)



Old Yeller (1957)



Lady and the Tramp (1955)



20,000 Leagues Under the Sea (1954)



Peter Pan (1953)



Alice in Wonderland (1951)



Treasure Island (1950)



Cinderella (1950)



The Adventures of Ichabod and Mr. Toad (1949)



Melody Time (1948)



Fun and Fancy Free (1947)



Miracle on 34th Street (1947)



The Three Caballeros (1945)



Saludos Amigos (1943)



Bambi (1942)



Dumbo (1941)



The Reluctant Dragon (1941)



Fantasia (1940)



Swiss Family Robinson (1940)



Pinocchio (1940)



Snow White and the Seven Dwarfs (1937)



Disney+ Classics list



The Ghosts of Buxley Hall (1980)



Sultan and the Rock Star (1980)



Unidentified Flying Oddball (1979)



The Black Hole (1979)



The Apple Dumpling Gang Rides Again (1979)



The Cat From Outer Space (1978)



Return From Witch Mountain (1978)



Freaky Friday (1977)



Candleshoe (1977)



Herbie Goes to Monte Carlo (1977)



The Shaggy D.A. (1976)



Treasure of Matecumbe (1976)



Gus (1976)



The Apple Dumpling Gang (1975)



Escape to Witch Mountain (1975)



The Strongest Man in the World (1975)



The Castaway Cowboy (1974)



The Bears and I (1974)



Herbie Rides Again (1974)



Snowball Express (1972)



The Biscuit Eater (1972)



Justin Morgan Had a Horse (1972)



The Million Dollar Duck (1971)



The Barefoot Executive (1971)



The Computer Wore Tennis Shoes (1969)



Blackbeard’s Ghost (1968)



The Adventures of Bullwhip Griffin (1967)



The Ugly Dachshund (1966)



Those Calloways (1965)



Emil and the Detectives (1964)



The Incredible Journey (1963)



Sammy, the Way-Out Seal (1962)



Almost Angels (1962)



The Prince and the Pauper (1962)



Babes in Toyland (1961)



Greyfriars Bobby (1961)



Jungle Cat (1959)



Journey to the Center of the Earth (1959)



Darby O’Gill and the Little People (1959)



The Sign of Zorro (1958)



White Wilderness (1958)



Perri (1957)



Secrets of Life (1956)



Davy Crockett and the River Pirates (1956)



The African Lion (1955)



Davy Crockett, King of the Wild Frontier (1955)



The Vanishing Prairie (1954)



The Living Desert (1953)



The Story of Robin Hood and His Merrie Men (1952)



Disney+ TV Shows and original content

One Day at Disney (2019)



Encore! (2019)



Fast Layne (2019)



Sydney to the Max (2019)



Coop & Cami Ask the World (2018)



Under The Sea: A Descendants Short Story (2018)



Bug Juice: My Adventures at Camp (2018)



Decorating Disney: Holiday Magic (2017)



Raven’s Home (2017)



Disney’s Fairy Tale Weddings (2017)



Andi Mack (2017)



Newsies: The Broadway Musical (2017)



Bizaardvark (2016)



Lab Rats: Elite Force (2016)



Stuck in the Middle (2016)



Best Friends Whenever (2015)



Monkey Kingdom (2015)



The Evermoor Chronicles (2014)



Girl Meets World (2014)



Bears (2014)



Crash & Bernstein (2012)



Violetta (2012)



Chimpanzee (2012)



Lab Rats (2012)



Jessie (2011)



Kickin’ It (2011)



African Cats (2011)



Lemonade Mouth (2011)



The Suite Life Movie (2011)



Wings of Life (2011)



Shake It Up (2010)



Good Luck Charlie (2010)



Trail of the Panda (2009)



JONAS (2009)



The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2008)



The Suite Life on Deck (2008)



Wizards Of Waverly Place (2007)



Cow Belles (2006)



Hannah Montana (2006)



Roving Mars (2006)



The Suite Life of Zack & Cody (2005)



Phil of the Future (2004)



That’s So Raven (2003)



Lizzie McGuire (2001)



Even Stevens (2000)



So Weird (1999)



Out of the Box (1998)



Smart Guy (1997)



Boy Meets World (1993)



Disney+ animations list